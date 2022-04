So verbringt die Queen ihren 96. Geburtstag

Ein Palast-Insider verriet gegenüber der Zeitung „Daily Mirror“: „Die Queen entschloss sich erst vor kurzem, dass sie an ihrem Geburtstag so nah wie möglich bei ihrem verstorbenen Ehemann sein möchte. Sie wollte in einer Umgebung sein, die den beiden sehr am Herzen lag. Sandringham hält so viele besondere Erinnerungen für die Königin und Prinz Philip fest, auch dem Rest der Royal Family geht es so.“