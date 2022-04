Neymar hat „genug von Spielern, die Sch.... reden“

Lionel Messi hat ihn siebenmal gewonnen, Cristiano Ronaldo fünfmal. Brasiliens Superstar Neymar hingegen muss noch immer auf seinen ersten Ballon D‘Or warten. Mit Landsmann Fabio Aurelio gab unlängst wieder ein Ex-Profi sein Unverständnis darüber bekannt. Anstelle des 30-Jährigen, wäre er bei all den Ambitionen und dem Talent sehr enttäuscht, so Aurelio. Als möglichen Grund für den leeren Platz im Trophäen-Kasten nennt der 42-Jährige die Probleme, in die Neymar abseits des Spielfeldes verwickelt ist, während sich Messi und Ronaldo zehn Jahre lang ohne Skandale auf Topniveau präsentieren konnten.