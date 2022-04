PSG-Star Neymar nach Gala: „Ich war betrunken“

Zur Vorgeschichte. Riolo hatte den Brasilianer nach den Pleiten von PSG gegen Real Madrid in der Champions League und gegen Monaco in der Liga attackiert. „Neymar trainiert kaum noch, er kommt in einem erbärmlichen Zustand an, kurz davor, betrunken zu sein“, sagte der Reporter des Rundfunksenders RMC Sport über Neymar. Sein knallhartes Urteil: „Wenn Neymar nicht geht, ruiniert er den Verein!“