Österreich: Skifahren „im Endeffekt zu vergessen“

Damit zeichnete der Experte am Rande der am Mittwoch gestarteten Fachkonferenz „Klimatag 2022“ in Wien ein düsteres Bild. Ändert sich nichts und wird weitergemacht wie bisher, würden die Durchschnittstemperaturen hierzulande um fünf bis sechs Grad Celsius steigen. Schnee, zumindest in tiefen Lagen, würde damit „hierzulande schlicht und einfach nicht mehr zur natürlichen Umwelt“ gehören, so Gobiet.