Corona-Welle: Weitere sieben Tote in Schanghai

Die Zahl der Neuinfektionen blieb indes weiter hoch. Am Montag seien 3084 symptomatische und 17.332 asymptomatische Infektionen bestätigt worden. Am Sonntag waren es 2417 Fälle mit Symptomen und 19.831 ohne. Im Zuge des Lockdowns werden alle Bewohner immer wieder getestet. Wer infiziert ist, muss in eine Quarantäne-Einrichtung. In Schanghai wurden unter anderem Messehallen mit Zehntausenden Betten dafür eingerichtet. Wie lange der Lockdown noch dauern soll, ist unklar. Ursprünglich hätte er am 5. April enden sollen, nun wurde er auf unbestimmte Zeit verlängert.