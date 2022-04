Preise für Öl leicht im Fallen begriffen

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat den Ölpreis angetrieben - am Dienstag hat dieser jedoch zumindest etwas nachgegeben. In der Früh kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 113,06 US-Dollar (104,96 Euro). Das waren um 10 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 27 Cent auf 107,94 Dollar.