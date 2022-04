Tanken zu Ostern ist heuer deutlich zu teuer!

Denn obwohl sich der Rohölpreis dem Vorkrisenniveau annähert, sei die Differenz zwischen Ölpreis und Nettoverkaufspreis, also die Spanne, z. B. bei Diesel fast doppelt so hoch wie im Fünf-Jahres-Schnitt. „Im Windschatten des Kriegs machen manche Unternehmen ein ordentliches Körberlgeld“, so Momentum-Experte Oliver Picek.