Festbesucher (21) von Auto in Graben geschleudert

Nachdem Wimm-Fest in Naarn ging am Ostermontag gegen 1 Uhr früh ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Perg gemeinsam mit zwei Freunden zu Fuß in Richtung Perg. Die drei gingen am rechten und unbeleuchteten Fahrbahnrand der L570, Machlandstraße, Gemeindegebiet Perg. Auf Höhe des StrKm 0,3 wurde der 21-Jährige von einem bislang unbekannten Pkw erfasst und in den Straßengraben geschleudert.