Athen protestiert gegen türkische Jets in Ägäis

Griechenlands Außenminister Nikos Dendias hat heftige Kritik an den Flügen türkischer Kampfjets über griechische Inseln in der Ägäis geübt. Die zahlreichen Überflüge der Kampfbomber seien eine eklatante Verletzung des internationalen Rechts und stünden nicht im Einklang mit den jüngsten Bemühungen um Entspannung zwischen Athen und Ankara, so der Minister in einem Interview vom Sonntag.