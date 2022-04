Jetzt „nächste Phase“ im russischen Angriffskrieg

Russland hat am Karsamstag wieder mit Raketenangriffen auf die Großstädte der Ukraine begonnen. In der Hauptstadt Kiew und in Lemberg gab es Explosionen, auch in Charkiw im Osten des Landes schlugen wieder vermehrt Raketen ein (siehe Video), es gab Tote und Verletzte. Aber: „Das Schlimmste steht uns noch bevor“, ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sicher - US-Experten teilen diese Einschätzung. Bereits in den nächsten Tagen dürfte Russland ihrer Ansicht nach die nächste Phase in seinem Angriffskrieg starten.