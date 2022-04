Pelicans und Hawks schafften Sprung in Play-offs

Erfolgreichster Werfer von New Orleans war Brandon Ingram mit 30 Punkten. Die Pelicans treffen nun in der Western Conference in den Play-offs nun auf die Phoenix Suns, dem besten Team des Grunddurchgangs. Die Clippers mussten ohne Superstar Paul George antreten. Er verpasste das Spiel, weil er sich kurz zuvor ins Corona-Protokoll der Liga begeben musste. George hatte zuvor bereits über 50 Spiele in dieser Saison auslassen müssen, unter anderem wegen einer schweren Ellbogenverletzung.