Unfalllenker überfuhr Frau, weil sie filmte

Opfer zweimal überfahren

Ein Augenzeuge nahm mit seiner Handykamera auf, wie die panisch schreiende Frau vergeblich versuchte, sich in einem Vorgarten in Sicherheit zu bringen. „Jean ist mit seinem SUV über den Gehsteig bis auf den Rasen gerast und hat sein Opfer überfahren“, erklärt Staatsanwalt William Daniel in einer Mitteilung. „Dann ist er zurückgesetzt und hat die Frau ein weiteres Mal überfahren.“