ICE: Vorarlberger Fusion und ein Comeback-Team

Zwei weitere Mannschaften haben laut Liga-Aussendung ihr Interesse an einem zeitnahen Einstieg in die länderübergreifende Meisterschaft bekundet. Das sind die aktuellen Alps-League-Finalisten Asiago (ITA) und Jesenice (SLO). „Über eine Aufstockung müssten die Eigentümer entscheiden“, betonte Feichtinger. Mit 16 Teams könne man aber nicht in einer Gruppe spielen.