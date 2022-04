Riskantes Überholmanöver forderte drei Verletzte

Auf der Katschbergbundesstraße zwischen Eben und Niedernfritz war am Freitagnachmittag eine 17-jährige Flachgauerin unterwegs. Als diese nach links abbiegen wollte, überholte die Ungarin den Pkw der Flachgauerin. Beim Zusammenstoß überschlug sich der Pkw der Ungarin und blieb am Dach liegen. Das Auto der 17-Jährigen hingegen blieb am angrenzenden Grünstreifen liegen. Die Ungarin hatte angegeben, den Blinker des vor ihr gefahrenen Pkw nicht gesehen zu haben. Diese sowie die Flachgauerin und ihre 48-jährige Beifahrerin wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Kardinal Schwarzenberg Klinikum gebracht. An der Unfallstelle gelte laut Polizei ein Überholverbot sowie eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 80 km/h. Beide Lenkerinnen wurden negativ auf Alkohol getestet. Die Freiwillige Feuerwehr Eben war mit zwei Fahrzeugen sowie mit 14 Einsatzkräften am Unfallort.