Steiner & Madlaina: Indie-Pop á la Jamie Oliver

Musik-Connaisseure wissen längst, dass Popmusik mit Tiefgang und Originalität eher nicht in Deutschland, sondern viel mehr in Österreich und der Schweiz zu finden ist. Die beiden Freundinnen Nora Steiner und Madlaina Pollina haben seit ihrem ersten musikalischen Zusammenfinden vor sieben Jahren sehr wenig Lust, nur spröde an der Oberfläche zu kratzen, sondern gehen lieber in medias res. Auf ihrem vor gut einem Jahr veröffentlichten Zweitwerk „Wünsch mir Glück“ kämpft man lyrisch gegen Pech in der Beziehung, prangert den fortlaufenden Sexismus an und übt durchaus auch Selbstkritik. Das besonders treffende Texten liegt der Familie Pollina im Blut. Madlainas Vater ist der polit- und systemkritische Cantautore Pippo Pollina, mit Bruderherz Julian aka Faber teilt sie seit Längerem die Wahlheimat Wien und ein untrügliches Gespür für lebensnahe Situationen. Faber verkauft schon wuchtige Open-Air-Arenen aus, da müssen bzw. können Steiner & Madlaina noch hin. Doch aus rein kommerziellen Ansprüchen macht von allen Beteiligten ohnehin niemand Musik.