Blitze schlugen in OMV-Raffinerie Schwechat ein

Blitz in Abfackelungsanlage

Es handelt sich um den am stärksten gemessenen Blitz am Freitag. Vom Bezirksfeuerwehrkommando Bruck a. d. Leitha hieß es auf APA-Anfrage, dass einer der Blitze in die Abfackelungsanlage eingeschlagen hatte. Der entstandene Brand sei jedoch von der Betriebsfeuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht worden.