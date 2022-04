Pöltl: Verfrühtes Saisonende „tut noch immer weh“

„Darauf können wir stolz sein“

Insgesamt 28 Double-Double brachte der 2,16 Meter große Hüne aufs Board, trotzdem müssen die Texaner um Coaching-Legende Gregg „Pop“ Popovich bei den am Samstag startenden Play-offs in die undankbare Zuschauerrolle. Einzig 2019, in seiner ersten Saison mit den Spurs, spielte Pöltl eine Play-off-Serie. Damals kam nach sieben Spielen gegen die Denver Nuggets das Aus.