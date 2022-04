Netrebko tritt bereits nächste Woche wieder auf

Anna Netrebko kehrt nach der Kontroverse um ihre zunächst verweigerte Abgrenzung zu Russlands Einmarsch in die Ukraine früher als erwartet auf die Bühne zurück. Sie wird bereits am Freitag, 22. April, in der Oper von Monte Carlo in der Titelrolle von Giacomo Puccinis „Manon Lescaut“ zu sehen und hören sein, wie sie auf Facebook bekannt gab.