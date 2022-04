Seilbahnen auf dem Weg zurück zur Normalität

Wunsch nach klaren Regeln und Planbarkeit

Aus den schlechten Erfahrungen rund um das Regel-Wirrwarr und Hals-über-Kopf-Entscheidungen leitet sich auch die dringlichste Bitte der Seilbahner an die Politik ab: „In Übereinstimmung mit der gesamten Tourismuswirtschaft fordern wir für die kommende Herbst-Winter-Saison Planbarkeit in Bezug auf etwaige Corona-Regeln“, appelliert Gapp an die Bundesregierung. „Am Beispiel der Schweiz sehen wir, dass eine liberalere Corona-Politik durchaus auch mit gesundheitspolitischen Zielen vereinbar ist“, gibt er die gewünschte Richtung vor.