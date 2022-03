US-Sanktionen bescheren Huawei Umsatzeinbruch

Der Sanktionsstreit mit den USA hinterlässt weiter Spuren in den Bilanzen des chinesischen Smartphone-Herstellers und Netzwerkausrüsters Huawei. Finanzchefin Meng Wanzhou, die auf Betreiben der USA in Kanada unter Hausarrest gestellt worden und erst im vergangenen Jahr wieder auf freien Fuß gekommen war, konnte am Montag zwar ein deutliches Gewinnwachstum verkünden, doch die Umsätze brachen gleichzeitig ein. Beide Entwicklungen haben ihre Wurzeln auch in den Streitigkeiten zwischen den USA und China.