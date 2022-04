Falscher Polizist hielt echten Beamten an

Auto überholt

Das dürfte den Hinterherfahrenden so richtig in Rage gebracht haben. Er stieg aufs Gas und überholte das Auto. Eine rote Ampel nutzte der 41-Jährige, um seine Forderung noch einmal zu verstärken. Mit wilden Gesten forderte er den anderen Lenker auf, ihm endlich zu folgen. Als auch das nicht zu funktionieren schien, gab er sich noch als Verkehrspolizist aus und nannte einen Treffpunkt in Krems.