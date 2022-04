Andrea Berg heizt Fans mit Hüllenlos-Foto ein

Nacktfoto am CD-Cover

„Das Motorrad kennt ihr von meinen Tourneen, mich sowieso, das Foto noch nicht“, schilderte sie in ihrem Kommentar zu dem Nacktfoto - und weiter: „Ich habe mir lange überlegt, ob wir das Bild, das vor 30 Jahren spontan in unserer Garage aufgenommen wurde und ich nur als Dia-Foto hatte, veröffentlichen. Aber wisst ihr was: Ich bin stolz drauf und deshalb habe ich es als Cover unserer Sonderedition ausgewählt! Ja! Ich würd‘s wieder tun!“