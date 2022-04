Am Wolf scheiden sich nach wie vor die Geister

Kaum ein Wildtier weckt so starke Emotionen wie der Wolf. Bei seiner Rückkehr in unsere Gefilde gehen die Meinungen auseinander. Für die einen ist er Repräsentant der ursprünglichen Natur und Teil der Artenvielfalt. Andere sehen ihn als Bedrohung, vor allem für die Landwirtschaft. 2009 sind zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder mehrere Wölfe in Österreich nachgewiesen worden. Bis 2015 blieb die Zahl der jährlich festgestellten Individuen unter zehn. Im Jahr darauf etablierte sich das erste und immer noch einzige reproduzierende Rudel am Truppenübungsplatz Allensteig (Niederösterreich). Nach Zahlen des World Wildlife Fund (WWF) von 2021 leben in ganz Österreich derzeit etwa 40 Tiere in freier Wildbahn.