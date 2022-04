ÖTV: Billie-Jean-King-Cup-Gegner ohne Topspielerin

Österreichs erster Gegner beim Billie Jean King Cup (früher Fed Cup) in der Türkei wird wohl ohne seine Topspielerin auskommen müssen. Die Weltranglisten-107. Viktoryia Tomowa bestritt am Sonntag noch das Endspiel eines ITF-Turniers in Oeiras (Portugal), die Begegnung Österreichs mit Bulgarien in Serik in der Türkei ist für Montag ab 09.00 Uhr MESZ angesetzt. „Das ist für uns natürlich super. Es erhöht unsere Chancen“, sagte ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer.