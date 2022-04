Vadlau/Mähr Siebente, Farese/Zöchling Zehnte

„Alles in allem war es eine super positive Woche. Wir haben unsere erste große Regatta bei wirklich anspruchsvollen Bedingungen souverän in den Top 10 abgeschlossen. So kann es weitergehen, und in Hyeres legen wir noch eines drauf“, sagte Vorschoter Mähr. Verbands-Sportdirektor Matthias Schmid sah bei dem neun formierten Duo „sehr steile Lernkurve“.