Prinzessin Anne im Auftrag der Queen in Australien

Die britische Prinzessin Anne (71) ist im Auftrag der Queen nach Down Under gereist. Die jüngere Schwester von Prinz Charles (73) nahm am Samstag zu Beginn eines dreitägigen Besuchs in Australien als Ehrengast an der Eröffnungszeremonie der Royal Easter Show in Sydney teil, um die Veranstaltung offiziell einzuläuten.