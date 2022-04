Schachner: ÖFB soll internationalen Top-Mann holen

Mit DSV hat Schachner ja große Ziele - der Aufstieg in die Regionalliga soll her! Abseits der Landesligaentscheidung hat er die Augen immer ein paar Stockwerke weiter oben. Etwa in der Meistergruppe der Bundesliga. „Sturm hat für mich nach Salzburg die zweitbeste Mannschaft in Österreich. Kompliment, was Andi Schicker und Christian Ilzer da aufgebaut haben. Austria und Rapid sind zwar im Kommen, doch ich denke, dass Sturm Platz zwei in der Bundesliga halten wird.“