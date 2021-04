„Rapid hätte kaum mehr als DSV Alpine gezahlt“

Er gilt als einer der besten Stürmer in der Geschichte des österreichischen Fußballs. In dieser neuen Episode unseres Fußball-Podcasts steht krone.at-Sportchef Michael Fally kein Geringerer als Walter „Schoko“ Schachner als Interviewpartner zur Verfügung. Schachner spricht im ersten Teil (Teil zwei folgt demnächst) über seine Kick-Anfänge in St. Michael, seine erste Profi-Station bei DSV Alpine, die WM-Teilnahmen 1978 und 1982 und darüber, wie er einst fast bei Rapid - anstatt bei der Austria - gelandet wäre. „Mit Rapid kam ich auf keinen grünen Zweig“, so Schachner: „Ich hätte kaum mehr als bei Alpine verdient.“