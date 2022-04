Für viele Familien wird es finanziell sehr eng!

Erst waren es die Energiepreise, jetzt werden auch noch Lebensmittel teurer - Corona hat bei vielen Vorarlbergern ein tiefes Loch in die Haushaltskasse gerissen. Die Teuerung sorgt in etlichen Familien für Kopfzerbrechen, Caritas und das „Institut für Sozialdienste“ (ifs) warnen bereits vor zunehmender Armut bis in die Mittelschicht.