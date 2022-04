Steirische Politiker werden bedroht und beschimpft

Impfpflicht heizte Stimmung auf

Besonders im Fokus stand Hermann Schützenhöfer: Der Landeshauptmann hat sich immer wieder deutlich zu möglichen Corona-Maßnahmen zu Wort gemeldet, vor allem aber war er ein Befürworter der Impfpflicht. „Ich werde in Briefen und E-Mails immer wieder auf das Übelste beschimpft und bedroht“, sagt er vor Kurzem in einem großen „Krone“-Interview. Aus seinem Büro hieß es am Freitag: „Grundsätzlich hat Landeshauptmann Schützenhöfer selten Personenschutz. Vor allem in den vergangenen Monaten kam es aber immer wieder zu Situationen, die erhöhte Sicherheitsmaßnahmen erfordern.“