Ab 21.10 Uhr LIVE: Qualifying in Texas

Von 8. bis 10. April gastiert die Motorrad-Königsklasse in Austin, Texas. Nach drei absolvierten Rennen konnten die MotoGP-Fans bereits neun verschiedene Piloten auf dem Podium bejubeln. Die Saison beginnt so spannend wie schon lange nicht mehr. Mit dem krone.at-Liveticker sind Sie beim MotoGP-Qualifying in Texas ab 21.10 Uhr hautnah dabei!