Frühlingserwachen im Feldkircher Wildpark

Putzige Waschbären

Nur ein kleines Stück vom Wildschweingehege entfernt wohnen die Waschbären. Diese verkriechen sich tagsüber zwar am liebsten in Baumhöhlen, doch die ersten warmen Sonnenstrahlen und leckeres Futter locken sie schon mal ins Freie. Die possierlich aussehenden Tiere gehören zur Familie der Kleinbären und sind ursprünglich in Nordamerika beheimatet. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts ist der Waschbär als Neozoen auch auf dem europäischen Festland, dem Kaukasus und Japan vertreten. Seit den 1970er-Jahren sind die Kleinbären in allen österreichischen Bundesländern, außer dem Burgenland, vereinzelt vorzufinden.