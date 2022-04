Schweineskandal: Behörde sichert Beweise im Stall

Kranke Tiere werden behandelt, einige fertig gemästete gehen in die Schlachtung. „Die sind in Ordnung“, erklärt die Amtstierärztin. Während sie am Donnerstag das erste Schwein obduziert hat, wird in alle Richtungen ermittelt: „Die Frage ist, wie lange die Verletzungen schon zurückliegen. Es ist auch zu klären, ob der privat engagierte Tierarzt die laufenden Kontrollen korrekt durchgeführt hat.“