Schwelbrand: Nachbar alarmierte die Feuerwehr

Die Feuerwehr Wolfsberg musste Donnerstagnachmittag zu einem Brandeinsatz in einem Wohnhaus im Stadtteil St. Jakob ausrücken. Ein Nachbar hatte eine starke Rauchentwicklung in einer Wohnung bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Aus unbekannter Ursache war ein kleiner Stapel Holzscheiter neben einem Ofen in Brand geraten. Nach eineinhalb Stunden konnte „Brand aus“ gegeben werden. Schaden: mehrere Tausend Euro.