Pensionist erschoss aus seinem Auto eine Krähe

Am Sonntag gegen 9.25 Uhr früh war der Leondinger in Pasching unterwegs, als er seinen Wagen stoppte, ein Gewehr aus dem Fenster hielt und über die Gegenfahrbahn hinweg eine Krähe erschoss. Eine nachkommende Familie aus Pasching – die gerade den Pkw überholen wollte – hatte Glück, dass sie von den Schüssen nicht getroffen wurden. Der geschockte Vater erstattete Anzeige. Der Schütze ließ den Kadaver zurück und fuhr weiter. Über das Kennzeichen konnten Kriminalisten schließlich den 74-Jährigen ausforschen. Er zeigte sich geständig, will aber kein anderes Fahrzeug gesehen haben: Anzeige wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit.