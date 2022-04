Willkommene Hochglanzbilder

Bundeskanzler Karl Nehammer in Kürze in der Kriegs-Hauptstadt Kiew bei Präsident Wolodimir Zelenskij - das sieht Polit-Professor Peter Filzmaier in seiner Analyse in der heutigen „Krone“ ambivalent. Er verweist unter anderem darauf, dass der „Kleinstaat Österreich kaum Einfluss auf Entwicklungen im internationalen System nehmen könne und schreibt: “Die Ukraine braucht neben Spenden vor allem politische Unterstützung, die den Angriffskrieg Russlands beendet. Da hilft ein Besuch des Bundeskanzlers aus einem kleinen Land leider sehr wenig bis gar nicht.„ Der ukrainische Staatschef hätte viele Wünsche, die Karl Nehammer ihm nicht zusagen kann oder will: “Neben militärischen Dingen zählen dazu ein Stopp des Kaufs von russischem Erdgas sowie eine Ausweisung zahlreicher Diplomaten Wladimir Putins aus Wien, die offenkundig Propagandisten und Spione statt Verhandler und Vermittler sind.„ Und doch mache Nehammers Reisepolitik “als Symbol„ Sinn. Filzmaier: “Es gab viel zu viele peinliche Bilder österreichischer Politiker mit Putin. Ein Bild Nehammers mit Zelenskij zeigt, dass nach österreichischer Auffassung dieser im Recht und Putin im Unrecht ist. Das ist gut so.„ Und solche Hochglanzbilder seien dem Bundeskanzler auch innenpolitisch willkommen: er erspare sich für ein paar Tage Diskussionen über Themen, die ihn als ÖVP-Chef ereilen. Filzmaiers Resümee: “So wird kurioserweise ein echter Kriegsschauplatz nebenbei zur Ablenkung vom parteipolitischen Kleinkrieg in Österreich." Ob das wirklich gelingt?