Unverbesserlich: Tiroler zum 15. Mal verurteilt

„Sie sind ja gerichtserfahren“, so der Herr Rat zum Angeklagten. Der wiederum will sich auf Nachfrage nicht so recht an seine Vorstrafen erinnern und tippt auf „eine oder maximal zwei“. Aber es sind 14 Einträge, u.a. wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Nun wird ihm vorgeworfen, im vergangenen Jahr in Koblach zwei Holzzäune und eine Solarlampe beschädigt, mehrere Kanaldeckel entfernt und zwei Autoeinbrüche begangen zu haben. Auch daran kann er sich kaum erinnern. Schuldig bekennt er sich trotzdem.