Fördertöpfe für Energiewende sind prall gefüllt

Als Zukunftsmodell in Sachen Energieeffizienz und Selbstversorgung gilt die von Neue Heimat Tirol (NHT) errichtete „PassivhausPlus-Wohnanlage“ in Rum. „Die dortigen Häuser erzeugen mindestens so viel Energie wie die Bewohner der insgesamt 132 Wohnungen verbrauchen“, informiert NHT-Geschäftsführer Hannes Gschwentner. Die Beheizung erfolgt über einen Anschluss an das Abwärmenetz der tirol kliniken sowie mehrere Wärmepumpen. 440 Fotovoltaikmodule mit einer Fläche von insgesamt 740 Quadratmetern auf den Dächern liefern den Strom.