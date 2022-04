Prater Hauptallee ist Welterbe der Leichtathletik

Bisher nur Götzis und Stampfl

Nur 79 Mal wurde die World Athletics Heritage Plaque bislang für einen „herausragenden Beitrag zur Geschichte und Entwicklung der Welt-Leichtathletik“ in fünf verschiedenen Kategorien vergeben. Wien erhielt die Plaque in der Kategorie „Landmark“ - für einen ganz besonderen Austragungsort in der Leichtathletik-Geschichte. Österreich wurde erst zum dritten Mal mit einer Plaque des Leichtathletik-Weltverbandes ausgezeichnet. Zuvor hatten das seit 1975 ausgetragene Hypomeeting der Mehrkämpfer in Götzis sowie Trainer Franz Stampfl diese Auszeichnung erhalten. Stampfl war der Coach des berühmten Roger Bannister, der 1954 in Oxford in 3:59,4 als erster Läufer der Welt die Meile unter 4:00 Minuten gelaufen war. Andreas Maier, Pressechef des Vienna City Marathons, hat sowohl die Geschichte des Laufsports auf der Hauptallee als auch die Vita des Franz Stampfl großartig recherchiert.