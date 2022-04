„Wiener Tafel“ muss 20.000 Menschen versorgen

Tatsächlich sind immer mehr Menschen auf die Unterstützung dieser Idealisten angewiesen. Denn eine laufende Verteuerung von Lebensmittel- und Energiepreisen würde, so Fürst, eine verheerende Notlage mit sich bringen: „Gleichzeitig suchen immer mehr geflüchtete Menschen Schutz in Österreich. Wir befinden uns seit zwei Jahren in einer Pandemie der Armut auf allen Ebenen.“