Innsbrucker Dom erstrahlt bald in neuem Glanz

Bau 1724 vollendet, im Zweiten Weltkrieg Bomben in Kirche

Schließlich konnte der Bau im Jahr 1724 vollendet werden. Die feierliche Einweihung erfolgte am 9. September durch den Brixner Fürstbischof Caspar Ignaz Graf Künigl. Unter Dekan Johann Kometer erfolgte in den Jahren 1884 bis 1891 die erste umfassende Restaurierung.