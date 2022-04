Manchester-United-Stars „körperlich zweitklassig“

„Ich glaube nicht, dass es uns an Charakter mangelt, aber was in einigen Phasen des Spiels offensichtlich war, ist, dass wir im Hinblick auf die Körperlichkeit zweitklassig waren“ zitierte „Sport1“ nun den Deutschen. Harte Worte an den einstigen Riesen der Premier League. Der Mannschaft fehle es nicht an technischen Qualitäten, sondern an körperlich starken Spielern, so der 63-Jährige weiter. Harte Trainingseinheiten stehen Cristiano Ronaldo und Co. also bevor.