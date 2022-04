ManUnited-Leistungsträger verlängert bis 2026

Fernandes erzielte in bisher 117 Einsätzen für die Red Devils insgesamt 49 Tore und gab 39 Assists. In dieser Saison agierte der Edeltechniker allerdings nicht in absoluter Topform, in 37 Pflichtspielen traf er neun Mal. Am Dienstag schoss der Mittelfeldspieler seine Portugiesen im WM-Play-off mit einem Doppelpack gegen Nordmazedonien zur Endrunde nach Katar.