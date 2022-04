Bei WM: ManCity-Spieler wetten für den guten Zweck

Tolle Aktion der beiden Manchester-City-Stars Ilkay Gündogan und Aymeric Laporte. Wie die WM-Auslosung ergab, treffen die beiden Profis bei der Weltmeisterschaft in Katar aufeinander. Der Verlierer muss 1.000 Essen für Obdachlose in Manchester spendieren, wie Gündogan nun via Social Media bekannt gab.