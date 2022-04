Klangreiche Schmerzensmusik im Klagenfurter Dom

Schmerz, Reue, Ergriffenheit

Expressiv wie präzise lassen die sieben Solisten Schmerz, Reue, Ergriffenheit und Ehrfurcht spürbar werden: Cornelia Horak mit hell-glänzendem Sopran, Johannes Chum in facettenreichem Tenor, Karin Gyllenhammar durch warm-strahlendem Sopran, Gernot Heinrich mit klarem Tenor bis in die hohen Töne, Gregor Einspieler-Springer in dunkel-kraftvollem Bass, Nicholas Spanos durch nuanciertem Countertenor und Jonathan de la Paz Zaens als Jesus mit erhaben-gediegenem sowie tragendem Bass.