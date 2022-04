Spezialfolge: Die coolsten „Hard and Heavy“-Bands

Auch in dieser „Rudi Backstage“-Folge nimmt Sie Star-Filmer Rudi Dolezal mit hinter die Kulissen der Musikwelt - diesmal wieder von unterwegs aus dem Hard Rock Café in München. Thematisiert werden in der neuen Folge diverse „Hard and Heavy“-Bands, sprich Bands, die man in die Kategorien „Hard Rock“ oder „Heavy Metal“ einordnen kann. Unter anderem gehören dazu Kult-Bands wie: Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, Metallica oder auch The Who.