Landestheater als wichtige Stimme für Klimasiegel

Einführung eines Umweltzeichens

Im Kostümbereich würden grundsätzlich alle Kostüme wieder in den Fundus übernommen und gegebenenfalls repariert, kleinere Stoffreste werden an Kindergärten zum Basteln abgegeben.

Ein großer Wunsch des Landestheaters ist die Einführung eines eigenen Umweltzeichens für den Theaterbereich: „Hier sind wir eine treibende Kraft in Österreich“, hofft Königstorfer bald auf eine Lösung.