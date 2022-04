Ein Thema polarisiert immer wieder in der österreichischen Bevölkerung: Brauchen wir eine Wehrpflicht für Frauen? Was würde diese Wehrpflicht bringen und inwiefern unterstützt diese die Gleichberechtigung aller Geschlechter? Diesen Fragen gehen die Annie und Johanna in dieser neuen Folge vom „Wie gibt’s das?!“-Podcast nach.