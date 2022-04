Konrad Laimer und „sein wohl bestes Spiel für RB“

ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer ist vom deutschen Fachmagazin „kicker“ erstmals in dieser Saison in die „Elf des Tages“ und sogar zum „Spieler des Tages“ der 28. Bundesligarunde nominiert worden. Der Mittelfeldmotor erzielte am Samstag beim 4:1-Auswärtssieg von RB Leipzig im Schlager gegen Borussia Dortmund die Tore zum 1:0 (21.) und 2:0 (30.) und bereitete das 3:0 von Christopher Nkunku (57.) vor.