LIVE ab 18.30 Uhr: Dortmund gegen RB Leipzig

Erstmals seit 763 Tagen darf Borussia Dortmund in der deutschen Fußball-Bundesliga wieder vor ausverkauftem Haus spielen. Im Schlager der 28. Runde gegen RB Leipzig werden am Samstag (18.30 Uhr) 81.365 Fans im Signal-Iduna-Park erwartet. Die Dortmunder Elf von Ex-Salzburg-Trainer Marco Rose will mit einem Sieg an Tabellenführer Bayern München dranbleiben. Leipzig hingegen läuft bei einer Niederlage Gefahr, Rang vier zu verlieren.